अगर दुश्मन जमीनी हमला करता है तो एक भी जान नहीं बख्शी जाएगी, अमेरिका को ईरान की सीधी चेतावनी

ईरान सेना। (फाइल फोटो- ANI)
युद्ध के बीच ईरान ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। ईरान के आर्मी चीफ मेजर जनरल आमिर हतामी ने गुरुवार को कहा कि देश के खिलाफ किसी भी जमीनी हमले का जवाब मजबूती और जानलेवा ताकत से दिया जाएगा।
फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक, हतामी ने जोर देकर कहा कि अगर दुश्मन जमीनी हमला करता है तो एक भी जान नहीं बख्शी जाएगी। अमेरिका-इजराइल पर उन्होंने कहा- अगर दुश्मन जमीनी ऑपरेशन करता है, तो एक भी अपनी जान बचाकर भाग नहीं पाएंगे।
ईरानी आर्मी चीफ ने कहा कि देश की आर्म्ड फोर्स किसी भी तरह के हमले का सामना करने के लिए अटैकिंग और डिफेंसिव दोनों तरह के डोमेन में पूरी तरह तैयार हैं।
उन्होंने दुश्मन की हरकतों पर लगातार नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने डेवलपमेंट पर नजर रखने और सही समय पर जवाबी स्ट्रेटेजी लागू करने में पूरी तरह शक और सटीकता बरतने की बात कही।
जनरल हतामी ने आगे कहा कि ईरान की बड़ी मिलिट्री स्ट्रेटेजी का मकसद बाहरी खतरों को रोकते हुए नेशनल सिक्योरिटी पक्का करना है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान तब तक अपनी कोशिशें जारी रखेगा जब तक उसके स्ट्रेटेजिक मकसद पूरे नहीं हो जाते।
उन्होंने कहा कि दुश्मनों की हरकतों और कामों पर हर पल सटीकता से नजर रखना और सही समय पर दुश्मन के हमले के तरीकों का मुकाबला करने के लिए प्लान बनाना जरूरी है।
ईरानी सेना के चीफ ने आगे कहा- ईरान की स्ट्रैटेजी साफ है. हमारे देश से जंग का साया हटना चाहिए और सभी के लिए सिक्योरिटी होनी चाहिए; ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जगहें सेफ हों जबकि हमारे लोग सेफ न हों। हम अपने दुश्मनों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हम तय मकसद हासिल नहीं कर लेते।
यह बात वेस्ट एशिया में बढ़ते टेंशन के बीच आई है, जिसमें एक बड़े झगड़े की संभावना को लेकर डर बढ़ रहा है, जिसमें इस इलाके में दो मोर्चों से चल रही मिलिट्री बातचीत के बीच ज़मीनी हमले का खतरा भी शामिल है, जिसमें एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ US-इज़राइली कोएलिशन।
इससे पहले सोमवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से जब इस इलाके में और अमेरिकी ट्रूप्स की तैनाती के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे इस इलाके में जंग जारी रहने के दौरान स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने की कोशिशों का हिस्सा हैं और इसे खत्म करने के लिए डील करने के लिए डिप्लोमैटिक चैनल बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं।
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