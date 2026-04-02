अगर दुश्मन जमीनी हमला करता है तो एक भी जान नहीं बख्शी जाएगी, अमेरिका को ईरान की सीधी चेतावनी

इससे पहले सोमवार को व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट से जब इस इलाके में और अमेरिकी ट्रूप्स की तैनाती के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे इस इलाके में जंग जारी रहने के दौरान स्ट्रेटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने की कोशिशों का हिस्सा हैं और इसे खत्म करने के लिए डील करने के लिए डिप्लोमैटिक चैनल बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं।