31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

ट्रंप बेताब हैं जंग खत्म करने को, ईरान यह जानता है इसीलिए अपनी शर्तों पर अड़ा, भारत के पूर्व राजनयिक का दावा

ट्रंप ईरान बातचीत और डील का दावा कर रहे हैं, जबकि ईरान इसे सिरे से खारिज कर रहा है। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार के अनुसार, यह असली खेल नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Mar 31, 2026

US President Donald Trump says that Defense Secretary Pete Hegseth was the first top administration official to back the US military attacks against Iran.

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- ANI)

एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है और डील होने वाली है। वहीं, दूसरी ओर ईरान कह रहा है कि कोई बात नहीं हुई। यह अजीब खेल है जो पिछले कई हफ्तों से चल रहा है।

भारत के पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सज्जनहार ने एनएनआई से बात करते हुए इस पूरे मामले को बड़े सीधे तरीके से समझाया और उनकी बात सुनकर लगता है कि असली खेल कहीं और चल रहा है।

ट्रंप की बातों पर भरोसा करना मुश्किल

सज्जनहार ने कहा कि पूरी स्थिति बेहद उलझी हुई और अनिश्चित है। ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि वो सही लोगों से बात कर रहे हैं और ईरान ने उन्हें 10 टैंकर तेल का तोहफा दिया है। लेकिन ईरान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है जिससे लगे कि ईरान बातचीत में दिलचस्पी रखता है या आगे बढ़ना चाहता है।

पाकिस्तान पर क्यों नहीं है ईरान को भरोसा?

सज्जनहार ने पाकिस्तान की मध्यस्थता की कोशिश पर भी बात की। उन्होंने कहा कि तीन क्षेत्रीय विदेश मंत्री पाकिस्तान में बैठकें कर रहे हैं लेकिन इसमें ईरान का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

उनके मुताबिक ईरान को पाकिस्तान पर खास भरोसा नहीं है। और तेहरान ने एकदम साफ कर दिया है कि वो इस जंग को अपनी शर्तों पर ही खत्म करेगा।

ईरान समझ चुका है कि ट्रंप बेताब हैं

सज्जनहार ने कहा कि ईरान को पता है कि ट्रंप कई वजहों से जंग जल्दी खत्म करना चाहते हैं। दुनिया भर में तेल और ऊर्जा के दाम बढ़ रहे हैं।

अमेरिका में पेट्रोल पंप पर कीमतें आसमान छू रही हैं। देश और दुनिया में इस जंग के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव नजदीक आ रहे हैं और ट्रंप का समर्थन घट रहा है।

इन सब बातों को समझते हुए ईरान अपनी पोजीशन से हटने को तैयार नहीं है। सज्जनहार ने कहा कि क्षेत्र से जो संदेश आ रहे हैं उनसे बिल्कुल नहीं लगता कि जंग जल्द खत्म होने वाली है।

व्हाइट हाउस का दावा, 11 हजार से ज्यादा ठिकाने तबाह

दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी सेना का ऑपरेशन "एपिक फ्यूरी" योजना के मुताबिक आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि अब तक 11 हजार से ज्यादा दुश्मन के ठिकानों पर हमले हो चुके हैं। हर हमले के साथ ईरानी हुकूमत की ताकत कमजोर हो रही है और अमेरिका की पकड़ मजबूत हो रही है।

जमीनी हकीकत अलग

सज्जनहार की बात मानें तो जमीनी हकीकत इससे अलग है। एक तरफ अमेरिका कामयाबी के दावे कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है और बातचीत की मेज पर आने से इनकार कर रहा है।

यह जंग अभी लंबी खिंचती दिख रही है और इसका खामियाजा सिर्फ ईरान या अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Published on:

31 Mar 2026 02:49 pm

Hindi News / National News / ट्रंप बेताब हैं जंग खत्म करने को, ईरान यह जानता है इसीलिए अपनी शर्तों पर अड़ा, भारत के पूर्व राजनयिक का दावा

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

चुनाव आयोग के रडार पर ममता? BJP ने दर्ज कराई शिकायत, रैलियों में दिए बयानों पर बवाल

Mamata Banerjee
राष्ट्रीय

बिहार में भगदड़ मचने से 9 की मौत, ये कोई पहली घटना नहीं, 7 साल में 230 लोगों ने गंवाई जान

Accident in Sheetala Temple
राष्ट्रीय

पंजाब के स्कूलों में लागू होगा स्मार्ट SMS अलर्ट सिस्टम, बच्चे या टीचर गैरहाजिरी में पैरेंट्स को तुरंत जाएगा मैसेज

राष्ट्रीय

पति की आत्महत्या से सदमें में गई पत्नी, कुछ ही पलों बाद बिल्डिंग की 17वीं मंजिल से कूद कर दी जान

sucide
राष्ट्रीय

समोसे की दुकान पर हुई लड़ाई, ग्राहक ने गुस्से में काट खाई दुकानदार की ऊंगलिया

customer bite shopkeeper fingers
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.