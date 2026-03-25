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‘हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं’…ईरान ने ठुकराया शहबाज शरीफ का बीच वार्ता का प्रस्ताव

US-Iran-War: पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने की खबरों के बीच ईरान का इस मामले पर पहला बयान सामने आया है। ईरान ने साफ किया है कि उसे पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं है और अब वह ट्रंप पर विश्वास नहीं करेगा।

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भारत

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Himadri Joshi

Mar 25, 2026

Iran's Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची (फोटो- एएनआई)

US-Iran-War: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। कई दिनों से चल रही यह जंग सैंकड़ों मौतों और अरबों के नुकसान के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव भी पेश किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने पोस्ट शेयर कर दोनों देशों के बीच वार्ता कराने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी शरीफ के इस पोस्ट को रिशेयर किया था जिसे उनकी सहमती माना जा रहा था। लेकिन अब ईरान की इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने पाकिस्तान का प्रस्ताव ठुकराते हुए यह साफ कर दिया है कि उसे पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। खबर अपडेट की जा रही है।

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संबंधित विषय:

ईरान इज़रायल युद्ध 2026

Updated on:

25 Mar 2026 01:49 pm

Published on:

25 Mar 2026 01:45 pm

Hindi News / World / ‘हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं’…ईरान ने ठुकराया शहबाज शरीफ का बीच वार्ता का प्रस्ताव

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