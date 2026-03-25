‘हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं’…ईरान ने ठुकराया शहबाज शरीफ का बीच वार्ता का प्रस्ताव

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची (फोटो- एएनआई)
US-Iran-War: अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग का प्रभाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। कई दिनों से चल रही यह जंग सैंकड़ों मौतों और अरबों के नुकसान के बावजूद भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने का प्रस्ताव भी पेश किया था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने पोस्ट शेयर कर दोनों देशों के बीच वार्ता कराने की बात कही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी शरीफ के इस पोस्ट को रिशेयर किया था जिसे उनकी सहमती माना जा रहा था। लेकिन अब ईरान की इस मामले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। ईरान ने पाकिस्तान का प्रस्ताव ठुकराते हुए यह साफ कर दिया है कि उसे पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं है। खबर अपडेट की जा रही है।
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