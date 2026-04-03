हर साल अरबों रुपये सिर्फ तेल खरीदने के लिए विदेश भेजता है भारत, 2030 में बदलेगी तस्वीर, सरकार की बड़ी घोषणा

सरकार ने तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। समुद्र में करीब 10 लाख वर्ग किलोमीटर का वो इलाका जो दशकों से तेल खोज के लिए बंद था उसे खोल दिया गया है। इन इलाकों में तेल और गैस मिलने की संभावना है लेकिन पहले किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं थी।