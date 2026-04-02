ईरान को मार-मारकर ‘पाषाण युग’ में भेज देंगे, डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद चीन ने दिया करारा जवाब

उन्होंने कहा कि रिजीम चेंज हमारा मकसद नहीं था लेकिन हो गया क्योंकि उनके सारे पुराने नेता मर चुके हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिकी सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी लक्ष्य हासिल नहीं हो जाते और उनके मुताबिक यह वक्त बहुत करीब है।