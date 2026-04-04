Iran Oil: युद्ध के बीच दूसरे देशों को कैसे अपना तेल बेच रहा ईरान? खुद खोल दिया बड़ा राज

अब ईरानी संसद की ऊर्जा समिति के प्रमुख ने खार्ग का दौरा करने के बाद कहा है कि हालात सामान्य हैं। उन्होंने साफ कहा कि पिछले कुछ दिनों में तेल निर्यात में न सिर्फ कोई कमी आई है बल्कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। यह बयान ऐसे वक्त आया है जब दुनिया भर में यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि ईरान का तेल कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो गया है।