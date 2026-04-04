पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा दावा, अमेरिकी-इजराइली हवाई हमलों में ईरान की 70 प्रतिशत स्टील क्षमता नष्ट

उन्होंने इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि इन हमलों की वजह से ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास न तो पैसा बचेगा और न ही वो अपने हथियार बना पाएंगे। सीधी भाषा में कहें तो इजराइल ईरान को आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर एक साथ कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।