ईरानी हमले के बाद कुवैत के साथ खड़ा हुआ ब्रिटेन, भेज दिया सबसे खास एयर डिफेंस सिस्टम, खाड़ी में और तनाव बढ़ा

ब्रिटिश प्रधानमंत्री के प्रवक्ता ने बताया कि स्टार्मर ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि रात के अंधेरे में की गई यह ड्रोन कार्रवाई पूरी तरह गैरजिम्मेदाराना थी। उन्होंने यह भी साफ किया कि ब्रिटेन कुवैत के साथ खड़ा है और खाड़ी में अपने सभी साझेदार देशों के साथ भी।