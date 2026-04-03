ईरान के परमाणु प्लांट में फंसे 200 रूसी इंजीनियर, क्या कर रहे थे? अब अमेरिका-इजराइल से पुतिन को आस!

क्रेमलिन ने इस बातचीत के बारे में जानकारी देते हुए बताया- दोनों पक्षों ने दुश्मनी को जल्द से जल्द खत्म करने और इस संघर्ष का लंबे समय तक चलने वाला हल निकालने के लिए राजनीतिक और कूटनीतिक कोशिशों को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया।