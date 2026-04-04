ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जोरदार हमला, एक की मौत, रेडिएशन को लेकर UN ने जारी किया बयान

बुशेहर दक्षिणी ईरान में फारसी खाड़ी के तट पर स्थित है। यहां देश का पहला वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इससे पहले गुरुवार को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को उसके पुल और बिजली संयंत्र पर संभावित हमलों की चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सेना ने ईरान में जो कुछ बचा है, उसे नष्ट करना अभी शुरू भी नहीं किया है।