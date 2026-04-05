ईरान का खौफनाक बदला: हॉर्मुज स्ट्रेट में इजरायली शिप को बनाया निशाना, आसमान तक उठीं आग की लपटें

यह युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर आई थी, जिसके बाद ईरान ने पूरे क्षेत्र में जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया था, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हुई। बाद में ईरान ने भारत जैसे मित्र देशों के लिए स्ट्रेट आंशिक रूप से खोल दिया, लेकिन इजरायल और अमेरिका से जुड़े जहाजों को निशाना बनाना जारी रखा।