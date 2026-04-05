Strait of Hormuz: जंग के धमाकों के बावजूद भारत को बड़ी राहत, कैसे सुरक्षित निकले 8 जहाज

Middle East : मध्य पूर्व में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहा सैन्य टकराव अब अपने छठे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है। इस तनाव का सीधा असर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार पर पड़ रहा है। ईरान ने महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी पकड़ बेहद सख्त कर दी है और एक तरह से अघोषित नाकाबंदी कर दी है। हालांकि, इस भारी अंतरराष्ट्रीय तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। ताजा जानकारी के अनुसार, इस गंभीर नाकाबंदी के बावजूद कम से कम आठ भारतीय वाणिज्यिक जहाज इस तनावपूर्ण जलमार्ग से बिल्कुल सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे हैं।