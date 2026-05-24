Marco Rubio India Visit: भारत-अमेरिका परमाणु साझेदारी को मिल सकती है नई रफ्तार, न्यूक्लियर सेक्टर पर बढ़ा फोकस

सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित वार्ता में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (एसएमआर), एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर तकनीक, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई, परमाणु सप्लाई चेन और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हाल ही में ‘यूएस एग्जीक्यूटिव न्यूक्लियर मिशन टू इंडिया’ के तहत अमेरिकी परमाणु उद्योग का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आया था। इसमें एडवांस्ड रिएक्टर, एसएमआर और न्यूक्लियर सप्लाई चेन से जुड़ी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इन्होंने ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और देवेन्द्र फड़नवीस के साथ बैठक कर स्वच्छ ऊर्जा निवेश, उन्नत परमाणु तकनीक और दीर्घकालिक सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की।