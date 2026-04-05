डोनाल्ड ट्रंप ने कहा-48 घंटे बाद ईरान पर कहर टूटेगा, जानिए अमेरिका की ताकत

हालाँकि, ट्रंप का यह अल्टीमेटम ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह रही कि 48 घंटे पूरे होने से पहले ही ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव किया और अगले 5 दिनों तक ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत सकारात्मक दिशा में है, लेकिन ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। इसी बीच, दक्षिणी ईरान के ऊपर एक अमेरिकी 'F-15E स्ट्राइक ईगल' फाइटर जेट के मार गिराए जाने की घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है।