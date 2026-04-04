अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच ‘होर्मुज स्ट्रेट’ को लेकर ट्रंप ने कह दी ये बात

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब इस स्ट्रेट को लेकर पहले ही वैश्विक चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि यही रास्ता दुनिया के बड़े हिस्से तक तेल पहुंचाने का प्रमुख जरिया है। ऐसे में उनका दावा न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करता है कि क्या वाकई हालात इतने आसान हैं, जितना ट्रंप बता रहे हैं।