US-Israel-Iran War: अमेरिकी फाइटर जेट गिरा या नहीं? ईरान के दावे पर US अधिकारी ने बताई सच्चाई

Middle East Tension: मिडिल-ईस्ट में एक महीने से अधिक समय से ईरान की अमेरिका-इजरायल के साथ जंग जारी है। एक तरफ ईरान जहां झुकने का नाम नहीं ले रहा, वहीं अमेरिका और इजरायल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं । ईरान जहां क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा, वहीं उसकी मिसाइलें एयर डिफेंस को चकमा देकर इजरायल में कहर बरपा रही हैं। जंग के इन हालातों के बीच शुक्रवार को ईरान की सरकारी टीवी की तरफ से अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराने का बड़ा दावा किया गया, जिसकी पुष्टि अब अमेरिका के एक अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर 'रायटर्स' से की है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी की तरफ यह पुष्टि नहीं हो सकी है कि यह फाइटर जेट F‑35 था या F‑15E । फिलहाल विमान दल की तलाश जारी है।