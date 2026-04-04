Iran War : ईरान पर बहुत खतरनाक हमले की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप ने दी चेतावनी, कुवैत-बहरीन तक फैली आग!

इस पूरी घटना पर ईरानी विदेश मंत्रालय का कड़ा रिएक्शन आया है। उन्होंने अमेरिकी हमलों को 'आईएसआईएस' की शैली का खुला आतंकवाद करार दिया है। वहीं दूसरी ओर, शांति की उम्मीद में वेटिकन के पोप लियो XIV ने इजरायल के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है और इस युद्ध को कूटनीति के जरिए जल्द से जल्द रोकने की अपील की है। आने वाले दिनों में यह देखना सबसे अहम होगा कि क्या अमेरिका सच में ईरान के जल और ऊर्जा संयंत्रों को पूरी तरह से नष्ट करने का कदम उठाता है या नहीं। इसके अलावा, ईरान ने जो मिसाइलें इजरायल की तरफ लगातार दागी हैं, उनका इजरायली डिफेंस सिस्टम (आयरन डोम) कैसे मुकाबला कर रहा है, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं।