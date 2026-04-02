ईरानी सेना के हथियार डिपो पर अमेरिका-इजरायल ने किए ताबड़तोड़ हमले, हुए जोरदार धमाके

इस सैन्य टकराव का असर आम नागरिकों पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। भारी गोलाबारी से तेहरान और कई अन्य शहरों में नागरिक बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ ऐतिहासिक इमारतों और संग्रहालयों को भी आंशिक क्षति हुई है। हालांकि, अमेरिका और इजरायल की सेनाओं ने बयान जारी कर स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने केवल सैन्य ठिकानों को चुना है और किसी भी नागरिक क्षेत्र को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना पर गहरी चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से तुरंत युद्धविराम की अपील की है। वहीं, यूरोपीय संघ ने भी स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक रास्तों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है।