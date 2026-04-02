डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बीच ईरान का पलटवार, इजरायल पर दागीं मिसाइलें

Iran Missile Attack on Israel: मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। वहीं ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दागीं। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में एक्टिव हैं।