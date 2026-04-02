6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बीच ईरान का पलटवार, इजरायल पर दागीं मिसाइलें

Iran Israel Missile Strike: इजरायली की सैन्य एजेंसी के मुताबिक, ईरान की ओर से इजरायल के इलाके में मिसाइलें दागी गई हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Apr 02, 2026

Donald Trump Iran warning, Iran missile attack on Israel, Middle East tensions 2026, US Iran conflict escalation,

ईरान ने इजरायल पर दागीं मिसाइलें (Photo-IANS)

Iran Missile Attack on Israel: मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। गुरुवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका 2-3 हफ्तों में ईरान पर बड़ा हमला करेगा। वहीं ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने भी पलटवार किया है। ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दागीं। इजरायली सेना ने पुष्टि की कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में एक्टिव हैं।

ईरान ने दागीं मिसाइल

इजरायली की सैन्य एजेंसी के मुताबिक, ईरान की ओर से इजरायल के इलाके में मिसाइलें दागी गई हैं, जिन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि बीते तीन घंटों में यह तीसरी बार है जब ईरान ने मिसाइल हमला किया है। उत्तरी इजरायल में एयर रेड सायरन बजने लगे, हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में किसी बड़े नुकसान या हताहत की खबर नहीं है।

बिजली प्रोडक्शन प्लांट पर करेंगे हमला

राष्ट्र के नाम संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर कोई समझौता नहीं होता है तो हम ईरान के हर बिजली प्लांट पर बड़ा हमला करेंगे और उसे स्टोन एज में पहुंचा देंगे। 

‘सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि सत्ता परिवर्तन हमारा लक्ष्य नहीं था। हमने कभी सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कही, लेकिन उनके सभी मूल नेताओं की मृत्यु के कारण सत्ता परिवर्तन हो चुका है। वे सभी मर चुके हैं।

उन्होंने कहा कि आज रात हर अमेरिकी उस दिन की उम्मीद कर सकता है जब हम अंततः ईरानी आक्रामकता की बुराइयों और परमाणु ब्लैकमेल के खतरे से पूरी तरह मुक्त होंगे। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों की वजह से हम अमेरिका और दुनिया के खिलाफ ईरान के इस खतरनाक खतरे को खत्म करने के बेहद करीब हैं और मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि प्रथम विश्व युद्ध एक साल, सात महीने और पांच दिन चला। द्वितीय विश्व युद्ध तीन साल, आठ महीने और 25 दिन चला। कोरियाई युद्ध तीन साल, एक महीना और दो दिन चला। वियतनाम युद्ध 19 साल, पांच महीने और 29 दिन तक चला। ईरान-इराक युद्ध आठ साल, आठ महीने और 28 दिन तक चला।

हम इस सैन्य अभियान में, जो बेहद ताकतवर और शानदार है, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक के खिलाफ 32 दिनों से हैं और उस देश को पूरी तरह से कमजोर कर दिया गया है और अब वह मूल रूप से कोई खतरा नहीं रहा है।

ये भी पढ़ें

ईरान के खिलाफ कब खत्म होगा युद्ध? इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बता दी टाइम लिमिट
विदेश
Benjamin Netanyahu Iran operation, US Israel Iran conflict, Iran enriched uranium stockpile, Israel US military operation Iran,

खबर शेयर करें:

Published on:

02 Apr 2026 10:04 am

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनी के बीच ईरान का पलटवार, इजरायल पर दागीं मिसाइलें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए भारत से ईरान मांग रहा भारी-भरकम टैक्स, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

Indian ships passed through Strait of Hormuz
विदेश

स्कूल बस में 14 साल के बच्चे पर तान दी बंदूक, तीन बार दबाया ट्रिगर लेकिन… खौफनाक वीडियो आया सामने

crime news
विदेश

ईरान ने पाकिस्तान को दिखाया आईना! ठुकराया 15-सूत्रीय शांति प्रस्ताव, डोनाल्ड ट्रंप और असीम मुनीर पर जमकर बरसे

Iranian Foreign Ministry Spokesperson Ismail Baghai
विदेश

Iran War: पहाड़ों के बीच गिरा था F-15E, अमेरिकी सैनिक को ईरान में घुसकर बचाया गया, पर नए दावे ने सबको चौंकाया

विदेश

अमेरिकी-इजरायली हवाई हमले में तेहरान में 15 की मौत, रिहायशी इमारतें मलबे में तब्दील

US-Israel-Iran War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.