ईरान के खिलाफ कब खत्म होगा युद्ध? इजरायली पीएम नेतन्याहू ने बता दी टाइम लिमिट

US Israel Iran Conflict: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग को एक महीने से ज्यादा हो गया है। यह युद्ध कितने समय और चलेगा इसको लेकर हर कोई जानना चाह रहा है। इसी बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध को लेकर एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध अपने आधे से ज्यादा लक्ष्य को हासिल कर चुका है। यह कब खत्म होगा, इसको लेकर अभी कोई टाइम लिमिट नहीं है।