ईरान का बड़ा हमला! कुवैत-दुबई दहले, राष्ट्रपति की खाड़ी देशों को खुली चेतावनी

Middle East Conflict: मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव जारी है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग को एक महीने का समय हो गया है। दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन ने खाड़ी देशों को बड़ी चेतावनी जारी की है। इसके अलावा ईरान द्वारा खाड़ी देशों पर भी हमले किया जा रहा है।