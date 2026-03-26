वीडियो दिखाकर ईरान ने कहा- गिराया F-18, अमेरिका ने तुरंत किया खारिज

Iran IRGC claim US F-18 Shot Down: अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध के बीच ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्डस ने बड़ा दावा किया है। IRGC ने कहा कि उसने अमेरिकी F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है। इसको लेकर ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने इस दावे का एक वीडियो भी जारी किया है। हालांकि ईरान ने नुकसान की सीमा और पायलट के बारे में जानकारी नहीं दी।