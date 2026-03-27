‘ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई गे हैं’, खुफिया एजेंसी का जिक्र कर ट्रंप ने किया बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा प्लांट्स पर कुछ समय के लिए हमले रोकने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वे ईरान के ऊर्जा प्लांट्स पर हमले कुछ समय के लिए रोक रहे हैं और यह रोक अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। उनका दावा है कि यह फैसला ईरान के कहने पर लिया गया है। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने ऐसी कोई मांग नहीं की थी।