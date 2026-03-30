अब खत्म होगा युद्ध! ईरान समझौते के लिए हुआ तैयार, ट्रंप ने किया बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से साथ जारी युद्ध के बीच बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और जल्द ही कोई डील हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ईरान के साथ समझौता हो सकता है, और यह जल्द हो सकता है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधे और अप्रत्यक्ष दोनों स्तरों पर बातचीत जारी है और इसमें सकारात्मक प्रगति हो रही है।