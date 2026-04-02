‘हमें उनका तेल नहीं चाहिए’, यूरोपीय देशों को भी दी धमकी, राष्ट्र के नाम संबोधन में बोले ट्रंप; जानें और क्या कहा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने संबोधन में कहा कि ईरान की नौसेना खत्म हो चुकी है। उसकी वायुसेना भी तबाह हो चुकी है। उनके ज्यादातर नेताओं की युद्ध में मौत हो चुकी है। जब हम बात कर रहे हैं, ठीक उसी समय इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स पर उनका कमांड और कंट्रोल पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की उनकी क्षमता में भारी कमी आई है और उनकी हथियारों की फैक्ट्रियों और रॉकेट लॉन्चर को टुकड़े-टुकड़े किया जा रहा है।