क्या खत्म हो जाएगा ईरान-इजरायल युद्ध? कल देश को संबोधित करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

US Iran war latest update: इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग जारी है। इसी बीच एक बड़ा अपेडट सामने आया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय समय के मुताबिक 2 अप्रैल को सुबह देश को संबोधित करेंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप युद्ध को खत्म करने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस चीज को लेकर ट्रंप राष्ट्र को संबोधित करेंगे।