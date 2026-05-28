यूक्रेन युद्ध में 5 लाख रूसी सैनिकों की मौत पर बड़ा खुलासा, आखिर दुनिया से क्या छुपा रहे पुतिन

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों देश अपनी सेना के नुकसान को छुपा क्यों रहे हैं? सच यह है कि रूस और यूक्रेन दोनों ही एक-दूसरे के नुकसान के बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन अपने सैनिकों की मौत का सही आंकड़ा कभी सामने नहीं लाते। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस साल की शुरुआत में दावा किया था कि जंग की शुरुआत से अब तक उनके 55,000 सैनिक मारे गए हैं। दूसरी ओर, मीडिया आउटलेट 'मीडियाजोना' और स्वयंसेवकों की एक टीम मिलकर रूसी मौतों का डेटा जुटा रही है। सरकारी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पोस्ट और कब्रिस्तानों और रिकॉर्ड की जांच में अब तक 2,23,539 रूसी सैनिकों और अधिकारियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।