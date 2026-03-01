ईरान के लिए सबसे घातक साबित हुई पिछली रात, फिर भी चुप रहा, अब इजराइल ने खोला बड़ा राज

उसने आगे लिखा- यह सेंटर ईरान में एकमात्र ऐसी जगह है जो ईरानी नेवी के लिए सबमरीन और सहायक सिस्टम को डिजाइन करने और बनाने के लिए जिम्मेदार है। ईरानी सरकार इसी जगह पर बिना इंसानों वाले जहाजों के कई तरह के मॉडल बनाती है।