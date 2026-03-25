US-Israel-Iran War: इजरायल का ईरान पर हमला, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स को बनाया निशाना

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान से बातचीत चल रही है। उन्होंने दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। ट्रंप ने कहा, 'मैं आपको बता सकता हूं कि वे एक समझौता करना चाहते हैं। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके संचार माध्यम खत्म हो चुके हैं। हमने यह जीत लिया है… हमारे विमान तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर मैं उस पावर प्लांट को गिराना चाहूं, तो वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते… वे पूरी तरह से हार चुके हैं… सैन्य दृष्टि से, वे खत्म हो चुके हैं।'