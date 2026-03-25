25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Israel-Iran War: इजरायल का ईरान पर हमला, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स को बनाया निशाना

Israeli airstrikes Iran: इजरायल ने तेहरान और इस्फ़हान में ईरान के मिसाइल व हथियार उत्पादन केंद्रों पर बड़े हमले किए। IDF के मुताबिक कई सैन्य ठिकाने नष्ट हुए, उधर ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Mar 25, 2026

Israeli fighter jets conducting airstrikes on Iranian missile production facilities in Tehran, representing ongoing Israel-Iran conflict

Israeli airstrikes Iran (Photo@ IDF)

US-Israel-Iran War: एक तरफ अमेरिका जहां जंग को समाप्त करने की कोशिशों में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान पर इजरायल के हमले जारी हैं। इसी कड़ी में इजराइल रक्षा बलों (IDF) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने तेहरान में नौसैनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन के दो प्रमुख स्थलों पर हमला किया है।

आईडीएफ ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में कहा, 'IAF के लड़ाकू विमानों ने ईरानी शासन द्वारा समुद्र और जमीन पर लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम लंबी दूरी की नौसैनिक क्रूज मिसाइलों के विकास और निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुविधाओं को निशाना बनाया।'

इजरायल डिफेंस फोर्स ने यह भी कहा कि उसने इस्फ़हान में ईरान के केंद्रीय विस्फोटक उत्पादन केंद्र पर भी हमला किया है। इसका इस्तेमाल ईरानी शासन द्वारा हथियारों के लिए सामग्री विकसित करने के लिए किया जाता था। इस केंद्र को पहले भी निशाना बनाया गया था। इसकी क्षमताओं को बहाल करने के हालिया प्रयासों का पता चला है। इसके समानांतर, दर्जनों अन्य लक्ष्यों पर भी हमले किए गए, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण स्थल, हथियार उत्पादन केंद्र और वायु रक्षा प्रणाली शामिल हैं।

इजरायल में 24 घंटे में 204 लोग घायल

इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, ईरान के साथ संघर्ष में पिछले 24 घंटे में 204 घायल लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराया है। इस तरह अब जंग के चलते अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या बढ़कर कुल 5 हजार हो गई है। पिछले दिन अस्पतालों में इलाज किए गए लोगों में से एक की हालत गंभीर है, नौ की हालत मध्यम है और 184 की हालत ठीक है।

युद्ध खत्म होने वाला है: ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान से बातचीत चल रही है। उन्होंने दावा किया कि युद्ध जल्द खत्म होने वाला है। ट्रंप ने कहा, 'मैं आपको बता सकता हूं कि वे एक समझौता करना चाहते हैं। उनकी नौसेना खत्म हो चुकी है, उनकी वायुसेना खत्म हो चुकी है, उनके संचार माध्यम खत्म हो चुके हैं। हमने यह जीत लिया है… हमारे विमान तेहरान और उनके देश के अन्य हिस्सों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर मैं उस पावर प्लांट को गिराना चाहूं, तो वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते… वे पूरी तरह से हार चुके हैं… सैन्य दृष्टि से, वे खत्म हो चुके हैं।'

ये भी पढ़ें

ईरान के सैन्य प्रवक्ता ने राष्ट्रपति ट्रंप के दावों का उड़ाया मजाक, कहा-अमेरिकी खुद से ही बातचीत कर रहे
विदेश
Iranian soldiers

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

Published on:

25 Mar 2026 02:16 pm

Hindi News / World / US-Israel-Iran War: इजरायल का ईरान पर हमला, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स को बनाया निशाना

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Board 5th 8th Result Live 2026: 5वीं 8वीं का रिजल्ट घोषित, patrika.com पर देखें पल-पल के अपडेट्स

MP Board 5th 8th Result 2026
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे पाकिस्तानी जहाज को रोका, कहा- आपको अनुमति नहीं है

Pakistani ship passing through the Strait of Hormuz
विदेश

ईरान ने इराक को दहलाया,कुर्दों की बर्बादी

Iran-Iraq Strike
विदेश

ईरान युद्ध के बीच भारत की जबरदस्त रणनीति का कायल हुई दुनिया, अब इस देश को समझ आया PM मोदी का असली प्लान!

PM Modi
विदेश

‘हमें पाकिस्तान की मध्यस्थता मंजूर नहीं’…ईरान ने ठुकराया शहबाज शरीफ का बीच वार्ता का प्रस्ताव

Iran's Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi
विदेश

‘हमें भरोसा नहीं’…ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता करा रहा था पाकिस्तान, इजरायल ने ठुकराया ऑफर

Israeli Ambassador Reuven Azar
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.