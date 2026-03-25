अमेरिका को ‘बाहुबली’ समझता था ईरान, ट्रंप की एक चाल ने ईरानी सेना का तोड़ दिया भरोसा! अब क्यों उड़ रहा मजाक?

उनका ये बयान राष्ट्रपति ट्रंप के 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफॉर्म पर किए गए दावों का सीधा जवाब लगता है। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म पर कहा था कि दोनों देशों के बीच पिछले दो दिनों में शत्रुता को पूरी तरह से खत्म करने के संबंध में बहुत अच्छी और रचनात्मक बातचीत हुई है।