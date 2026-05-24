पाकिस्तान या भारत, अमेरिका के लिए कौन है ज्यादा अहम ? मार्को रूबियो का जवाब सुन दंग रह जाएंगे

मार्को रूबियो ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान भारत-पाकिस्तान के साथ वाशिंगटन के संबंधों पर खुलकर बात की। उन्होंने बेहद कूटनीतिक लेकिन आसान भाषा में समझाया कि दुनिया के तमाम देशों के साथ अमेरिका के संबंध अलग-अलग स्तर पर होते हैं। उन्होंने कहा, "जहाँ तक अन्य देशों (पाकिस्तान का संदर्भ) के साथ हमारे संबंधों का सवाल है, तो हमारे उनके साथ भी रिश्ते हैं और हम दुनिया भर के देशों के साथ सामरिक स्तर पर कई तरह से काम करते हैं।' रूबियो ने आगे कहा कि भारत भी एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में ऐसा ही करता है।