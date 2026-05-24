जयशंकर और रूबियो में हुई मुलाकात, जानिए किन अहम मुद्दों पर हुई बात

बैठक के दौरान मार्को रूबियो ने जो बातें कहीं, वह भारत-अमेरिका संबंधों की गहराई पूरी दुनिया के सामने दर्शाती हैं। रूबियो ने साफ किया कि भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और यही बात अपने आप में एक अविश्वसनीय सहयोग के लिए एक मजबूत आधार तैयार करती है। उन्होंने कहा, 'हमारे पास चर्चा करने और साथ मिल कर काम करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे इतने सारे साझा हित हैं कि इन्हें आगे बढ़ाना पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है।'