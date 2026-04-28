दुनिया देखती रह गई और पाकिस्तान ने मार ली बाजी! कतर के एक ऐलान से कैसे पलट गया पूरा ‘गेम’?

कतर ने स्पष्ट किया है कि संघर्ष को रोकने और शांति बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ उनका निरंतर समन्वय चल रहा है। कतर खुद लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रयासों पर कतर की मुहर लगना, इस्लामाबाद के कूटनीतिक कद को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। दोनों देश मिलकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे सभी पक्षों को एक मेज पर लाकर खून-खराबे और तनाव को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए।