दुनिया देखती रह गई और पाकिस्तान ने मार ली बाजी! कतर के एक ऐलान से कैसे पलट गया पूरा ‘गेम’?

पाकिस्तान की मध्यस्ता में ईरान-अमेरिका के बीच हुई मध्यस्थता (Photo-IANS)
Diplomatic Efforts : विश्व स्तर पर चल रहे संघर्षों को शांत करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों में एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिल रहा है। कतर ने शांति वार्ता और मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया है। कतर के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता डॉ. माजिद अल-अंसारी ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में यह स्पष्ट किया कि मौजूदा तनाव को खत्म करने के लिए पाकिस्तान जो प्रयास कर रहा है, कतर पूरी तरह से उसके साथ खड़ा है।
प्रवक्ता डॉ. अल-अंसारी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कड़ा संदेश देते हुए कहा, "हमें बातचीत के दायरे को और अधिक बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम पाकिस्तानी मध्यस्थता का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।" इस बयान का सीधा अर्थ यह निकाला जा रहा है कि कतर मौजूदा शांति प्रक्रिया में बहुत अधिक देशों या नए मध्यस्थों के हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि जितने कम और प्रभावी मध्यस्थ होंगे, समाधान तक पहुंचना उतना ही आसान और तेज होगा।
कतर ने स्पष्ट किया है कि संघर्ष को रोकने और शांति बहाली के लिए पाकिस्तान के साथ उनका निरंतर समन्वय चल रहा है। कतर खुद लंबे समय से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक भरोसेमंद मध्यस्थ की भूमिका निभाता आया है। ऐसे में पाकिस्तान के प्रयासों पर कतर की मुहर लगना, इस्लामाबाद के कूटनीतिक कद को बढ़ाने वाला माना जा रहा है। दोनों देश मिलकर इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे सभी पक्षों को एक मेज पर लाकर खून-खराबे और तनाव को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए।
इस घोषणा ने वैश्विक कूटनीतिक हलकों में एक नई चर्चा छेड़ दी है। आमतौर पर पश्चिमी देश ऐसी शांति वार्ताओं में हावी रहते हैं, लेकिन कतर द्वारा क्षेत्रीय शक्तियों (जैसे पाकिस्तान) पर भरोसा जताना एक नई कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। यह कदम दिखाता है कि मध्य पूर्व और एशियाई देश अब अपने मामलों को सुलझाने के लिए आपसी सहयोग पर अधिक निर्भर हो रहे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि शांति वार्ता के अगले चरण में यह गठबंधन क्या रंग लाता है।
अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों ने कतर के इस कदम को एक 'स्मार्ट डिप्लोमैटिक मूव' करार दिया है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान को मध्यस्थता में शामिल करके कतर ने यह संदेश दिया है कि क्षेत्रीय विवादों का हल क्षेत्रीय ताकतों के पास ही है, और इसमें बाहरी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी होंगी कि पाकिस्तान इस मध्यस्थता प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाता है। क्या अन्य संबंधित पक्ष और बड़े देश पाकिस्तान और कतर की इस संयुक्त शांति पहल को स्वीकार करेंगे? आगामी बैठकों के नतीजों पर इसका स्पष्ट असर देखने को मिलेगा।
इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा पहलू यह भी है कि कतर ने "बातचीत का दायरा न बढ़ाने" की बात कही है। यह उन पश्चिमी या यूरोपीय देशों के लिए एक कूटनीतिक 'रेड सिग्नल' हो सकता है जो इस संघर्ष में अपनी मध्यस्थता थोपने का प्रयास कर रहे थे। कतर और पाकिस्तान का यह गठजोड़ भविष्य की वैश्विक वार्ताओं का नया मॉडल बन सकता है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग