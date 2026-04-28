ट्रंप के पास बचे हैं सिर्फ ये 3 रास्ते! सिर्फ एक गलती और धधक उठेगा पूरा मिडिल ईस्ट

Reckoning: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण समय करीब आ रहा है। एक मई की अहम तारीख तक उन्हें ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियानों को लेकर अपना अंतिम फैसला लेना है। अमेरिकी वॉर पावर्स एक्ट के तहत बिना कांग्रेस की मंजूरी के वो साठ दिन से ज्यादा सेना को दूसरे देश में तैनात नहीं रख सकते। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजरें उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि क्या वो कोई शांति समझौता करने का मन बनाएंगे। या फिर देश के कड़े नियमों को नजरअंदाज करते हुए वैश्विक युद्ध की तरफ अपने कदम बढ़ा कर एक नया खतरा मोल लेंगे।