दुनिया की नजर 1 मई पर: ट्रंप की शर्तों और 80 घंटे के डेडलाइन के बीच आखिर क्या होगा अंजाम?

US Iran Conflict 1 May Deadline: मिडिल ईस्ट के आसमान में बारूद की गंध और गहरी हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी गतिरोध अब अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। अगले 80 घंटे यह तय करेंगे कि दुनिया एक और विनाशकारी महायुद्ध की गवाह बनेगी या कूटनीति के जरिए शांति का रास्ता निकलेगा। पूरी दुनिया की नजरें 1 मई की उस डेडलाइन पर टिकी हैं, जिससे पहले यदि कोई ठोस समझौता नहीं हुआ तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। यूरेनियम संवर्धन और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी ने इस विवाद को आर-पार की जंग में तब्दील कर दिया है।