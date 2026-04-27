पुतिन का ईरान को खुला समर्थन, बोले- तेहरान के हित में हर कदम उठाएगा रूस

Vladimir Putin meets Abbas Araghchi: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अमेरिका के साथ जारी टकराव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के प्रति मजबूत समर्थन जताया है। आज सोमवार को उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की है। इस दौरान पुतिन ने कहा कि रूस ऐसे सभी कदम उठाने को तैयार है जो तेहरान और क्षेत्रीय स्थिरता के हित में हों। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान अंतरराष्ट्रीय दबाव और क्षेत्रीय तनाव का सामना कर रहा है।