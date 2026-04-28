कतर का ‘सीक्रेट प्लान’ और ईरान की चाल! दुनिया के इस शांति फॉर्मूले से आखिर क्यों उड़ी है अमेरिका की नींद ?

'AC forest' in Qatar (Photo - CNN on social media)
Regional Security: मध्य पूर्व में लगातार गहराते संकट के बीच, क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कतर ने एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल की है। कतर सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह मौजूदा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक "व्यापक समझौते" के पक्ष में है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने हाल ही में यह अहम बयान दिया, जो सीधे तौर पर ईरान और पश्चिमी देशों के बीच चल रही तनातनी से जुड़ा हुआ है।
हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के मुद्दे को अपनी परमाणु चर्चाओं से अलग रखना चाहता है। इसी संदर्भ में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कतर के प्रवक्ता ने दोहा का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया। कतर का मानना है कि मुद्दों को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर सुलझाने के बजाय, एक समग्र और पूर्ण समझौते पर काम किया जाना चाहिए। टुकड़ों में होने वाली बातचीत से अक्सर कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता और अविश्वास की स्थिति बनी रहती है।
अल-अंसारी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कतर की मुख्य चिंता मध्य पूर्व की 'क्षेत्रीय सुरक्षा' है। हाल के दिनों में ईरान द्वारा किए गए हमलों और सैन्य गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कतर, जो खुद एक प्रमुख ऊर्जा निर्यातक और खाड़ी देश है, यह भली-भांति समझता है कि अगर इस क्षेत्र में कोई बड़ा युद्ध भड़कता है, तो इसके परिणाम न केवल खाड़ी देशों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होंगे।
कतर के इस 'व्यापक समझौते' के प्रस्ताव पर अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक हलकों में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे पश्चिमी गुट दोहा की इस मध्यस्थता भूमिका को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि कतर पहले भी कई जटिल अंतरराष्ट्रीय विवादों में एक सफल मध्यस्थ के रूप में काम कर चुका है। वैश्विक व्यापार बाजारों में भी इस खबर से थोड़ी राहत है कि कूटनीतिक प्रयास तेज हो रहे हैं।
अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईरान इस 'व्यापक समझौते' के सुझाव पर क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या तेहरान अपनी शर्तों में ढील देकर एक पूर्ण शांति प्रक्रिया का हिस्सा बनेगा या फिर से होर्मुज और परमाणु मुद्दों को अलग-अलग रखने की जिद पर अड़ा रहेगा? आगामी दिनों में संयुक्त राष्ट्र और अन्य खाड़ी सहयोग परिषद देशों के रुख पर भी सभी की नजरें टिकी रहेंगी।
इस खबर का एक बड़ा पहलू वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का सबसे व्यस्त तेल व्यापार मार्ग है। यदि ईरान और अन्य देशों के बीच संघर्ष बढ़ता है और होर्मुज में जहाजों की आवाजाही रुकती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रातों-रात बेकाबू हो सकती हैं। कतर का यह कदम न केवल राजनीतिक शांति के लिए है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को संभावित मंदी और महंगाई के झटके से बचाने का भी एक प्रयास है।
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