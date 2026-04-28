कतर का ‘सीक्रेट प्लान’ और ईरान की चाल! दुनिया के इस शांति फॉर्मूले से आखिर क्यों उड़ी है अमेरिका की नींद ?

हाल ही में ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई थीं कि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य के मुद्दे को अपनी परमाणु चर्चाओं से अलग रखना चाहता है। इसी संदर्भ में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कतर के प्रवक्ता ने दोहा का आधिकारिक रुख स्पष्ट किया। कतर का मानना है कि मुद्दों को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर सुलझाने के बजाय, एक समग्र और पूर्ण समझौते पर काम किया जाना चाहिए। टुकड़ों में होने वाली बातचीत से अक्सर कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता और अविश्वास की स्थिति बनी रहती है।