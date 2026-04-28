Hormuz Strait खोलने का भारी दबाव, ईरान के ‘पीस प्लान’ पर अमेरिका ने कह दी बड़ी बात

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक रास्तों में से एक है। यहाँ से दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा गुजरता है। इस मार्ग के बंद होने या यहाँ तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होने का डर रहता है, जिसका सीधा असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि यूरोपीय देशों से लेकर एशियाई देशों तक, सभी ने इसे जल्द से जल्द सामान्य करने की गुहार लगाई है।