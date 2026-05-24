डोनाल्ड ट्रंप के जाते ही चीन ने शुरू कर दिया ‘खेल’? ताइवान के 19 लोगों को जेल में डाला, कब्जे का पूरा खाका तैयार

Taiwan Security Concerns: अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन से जाने के बाद के ड्रैगन के तेवर एक बार फिर आक्रामक नजर आने लगे हैं। अब ताइवान से जुड़े धार्मिक अनुयायियों की गिरफ्तारी ने एशिया की राजनीति में नई चिंता पैदा कर दी है। ताइवान की सेमी-ऑफिशियल क्रॉस-स्ट्रेट एजेंसी के मुताबिक, चीन ने धार्मिक आंदोलन ‘आई-कुआन ताओ’ से जुड़े तीन ताइवानी नागरिकों को फुजियान और ग्वांगडोंग प्रांत में हिरासत में लिया है।