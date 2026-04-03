महायुद्ध के बीच चीन से डरा सुपरपावर अमेरिका, नेशनल सिक्योरिटी की बढी चिंता

US-China AI Security Tension: 28 फरवरी से शुरू हुआ अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका-इजरायल साथ मिलकर ईरान की मिलिट्री पॉवर खत्म करने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान अब युद्ध में बहुत कमजोर हो गया है, लेकिन ईरान जिस तरीके से इजरायल और खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने और तेल टैंकों को निशाना बना रहा है, कहीं से भी कमजोर नहीं दिखता।