ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान में तेल संकट गहराया, शहबाज सरकार का बड़ा ऐलान: 30 दिनों तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री

आंतरिक मामलों के मंत्री मोहसिन नकवी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के निर्देश पर इस्लामाबाद में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आम जनता के लिए अगले 30 दिनों तक फ्री कर दिया गया है। यह सुविधा कल यानी शनिवार से लागू होगी।' नकवी ने कहा कि इस राहत योजना का खर्च आंतरिक मंत्रालय वहन करेगा, जिसकी अनुमानित लागत 35 करोड़ पाकिस्तानी रुपये है। पोस्ट के अंत में उन्होंने ट्रंप स्टाइल में लिखा — 'थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर।'