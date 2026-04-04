ईरान ने अमेरिकी पायलट को बनाया बंधक, F-35 गिराने के बाद रेस्क्यू करने आए हेलिकॉप्टर भी जमींदोज

Iran Shoots Down F-35: मध्य-पूर्व में जारी संषर्घ के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया है। ईरान की सरकारी मीडिया और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुताबिक, ईरानी सेना ने अमेरिका के सबसे आधुनिक और शक्तिशाली F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। तेहरान का दावा है कि विमान का पायलट अब उनकी हिरासत में है और उसे बचाने के लिए भेजे गए अमेरिकी रेस्क्यू मिशन को भी नाकाम कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।