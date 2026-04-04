US-Iran Tensions: ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप ने बढ़ाया रक्षा बजट, इजराइल के भीषण हमलों ने दहलाया

Escalation: ईरान के साथ बढ़ते तनाव और युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रक्षा बजट में 1.5 ट्रिलियन डॉलर की भारी बढ़ोतरी की मांग की है। इस बीच, यरूशलम में अल-अक्सा मस्जिद में प्रवेश पर हफ्तों से पाबंदी जारी है, जिससे नमाजियों को सड़कों पर प्रार्थना करनी पड़ रही है। इजराइली सेना ने पुष्टि की है कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिन्हें रोकने के लिए वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय है। वहीं, अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के नागरिक और औद्योगिक ठिकानों पर किए जा रहे हमलों को लेकर मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गंभीर चिंता जताई है ।