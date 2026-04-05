दुश्मन की जमीन, ऊपर से इनाम का खौफ, ईरान में लापता अमेरिकी पायलट के लिए जिंदगी और मौत की रेस

नई दिल्ली। ईरान ने शनिवार को अमेरिकी एफ-15ई लड़ाकू विमान को मार गिराया और यह 28 फरवरी से जारी संघर्ष में पहली बार है जब किसी अमेरिकी विमान को ईरानी क्षेत्र में नुकसान हुआ। इस विमान में दो सदस्यीय क्रू था जिसमें से एक को अमेरिकी बलों ने सुरक्षित निकाल लिया है। दूसरा सदस्य अब भी लापता है और उसकी तलाश जारी है। घटना के तुरंत बाद ईरान ने स्थानीय लोगों से अपील कर लापता पायलट को पकड़ने पर इनाम देने की घोषणा की। इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच क्रू सदस्य तक पहले पहुंचने की होड़ शुरू हो गई है।