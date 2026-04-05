Iran-Israel War: ईरान-इजराइल युद्ध से हिला पाकिस्तान! LNG संकट ने खड़ी की नई मुसीबत



हालात ऐसे हो गए थे कि सरकार को अतिरिक्त LNG से निपटने के लिए कई कदम उठाने पड़े। कुछ गैस के कार्गो विदेशों में बेच दिए गए, तो कुछ घरेलू गैस कुओं को बंद करना पड़ा ताकि पाइपलाइन में दबाव न बढ़े। इतना ही नहीं, बची हुई गैस को घरों तक सस्ती दरों पर पहुंचाया गया, जिससे सरकार को नुकसान हुआ और ऊर्जा क्षेत्र का कर्ज और बढ़ गया। लेकिन ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं रही। फरवरी के आखिर में वेस्ट एशिया में अचानक हालात बदल गए। 28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल ने ईरान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इसके जवाब में ईरान ने भी मिसाइल और ड्रोन हमले किए। देखते ही देखते पूरा इलाका तनाव में आ गया।