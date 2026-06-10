हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इज़राइली सेना पर दागे ड्रोन मिसाइल, एक के बाद एक किए 14 हमले

US-Israel-Iran War: मध्य पूर्व में जारी संघर्ष लगातार और गंभीर होता जा रहा है। ईरान, अमेरिका, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। इसी बीच लेबनान से इजराइल के खिलाफ बड़े हमलों की खबर सामने आई है, जिसने हालात को और संवेदनशील बना दिया। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में इजराइली सेना के कई ठिकानों पर ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों से 14 हमले किए। संगठन के अनुसार इन हमलों में सैन्य वाहनों, कमांड सेंटर और नौसैनिक ठिकानों को निशाना बनाया गया।