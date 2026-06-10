UNSC में पाकिस्तान-चीन को बड़ा झटका, BLA और मजीद ब्रिगेड पर अमेरिका ने रोकी कार्रवाई

संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद ने सुरक्षा परिषद की बैठक में दावा किया था कि ISIL-K, अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP), ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (ETIM), BLA और मजीद ब्रिगेड जैसे संगठन अफगानिस्तान में मौजूद ठिकानों से अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 60 से अधिक आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर मौजूद हैं, जो सीमा पार घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए संचालन केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं।