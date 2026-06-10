Modi Era: मॉडर्न से ‘ग्लोबल’ बनता भारत, डेनमार्क के पूर्व राजदूत ने क्यों बताया पीएम मोदी का मैजिक

Modern India to Global India : भारत में डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप की जम कर सराहना की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने न केवल भारत की घरेलू स्थिति को सुधारा है, बल्कि देश को आधुनिक भारत से वैश्विक भारत के रूप में पुनर्गठित किया है। स्वेन के अनुसार, विश्व मंच पर आज भारत की जो प्रतिष्ठा है, उसमें प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा हाथ है।