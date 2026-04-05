Saudi Arabia Travel Ban: सऊदी अरब का बड़ा फैसला, इन देशों की यात्रा पर रोक, उल्लंघन पर 5 साल तक बैन

Saudi citizens travel ban: सऊदी अरब सरकार ने अपने नागरिकों के लिए यात्रा से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है। इन नए प्रावधानों के तहत अब बिना अनुमति प्रतिबंधित देशों की यात्रा करने पर भारी जुर्माना और लंबी अवधि का ट्रैवल बैन लगाया जाएगा। यह कदम देश के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कानून के तहत उठाया गया है, जिसे आंतरिक मंत्री प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सऊद बिन नाइफ (Prince Abdulaziz bin Saud bin Naif) की मंजूरी मिली है।