फारस की खाड़ी में फंसे है भारत के 17 जहाज, पिछले 24 घंटों में अब तक किसी की कोई खबर नहीं!

फारस की खाड़ी में फंसे है भारत के 17 जहाज: फोटो में पीएम मोदी (सोर्स: ANI)
Indian Ships Update: फारस की खाड़ी में भारत के जहाजों और नौसैनिक की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि 17 भारतीय झंडे वाले जहाज अभी भी पश्चिमी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर करीब 460 भारतीय नाविक काम कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा और स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है।
पिछले 24 घंटों में इन जहाजों की कोई खबर नहीं मिली है, जिससे परिवार और प्रशासन दोनों ही सतर्क हैं। केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।
यह मामला न सिर्फ भारतीय नाविकों के लिए, बल्कि वैश्विक तेल और व्यापार मार्गों के लिए भी अहम है, क्योंकि फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने सभी संबंधित पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखा है।
सरकार ने बताया कि बदलते समुद्री हालात के बीच उनकी सुरक्षा पक्की करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पोर्ट्स, शिपिंग और वॉटरवेज़ मंत्रालय के मुताबिक, वह बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार पक्का करते हुए, शिपिंग मूवमेंट, पोर्ट ऑपरेशन और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर करीब से नजर रख रहा है।
मंत्रालय के मुताबिक, इलाके में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 24 घंटों में भारतीय झंडे वाले जहाजों से जुड़ी किसी घटना की खबर नहीं है।
इसने यह भी बताया कि LPG जहाज ग्रीन सान्वी 46,650 मीट्रिक टन LPG कार्गो लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित निकल गया है, जिसमें 25 नाविक सवार हैं।
पश्चिमी फारस की खाड़ी इलाके में कुल 17 भारतीय झंडे वाले जहाज अभी भी हैं, और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग, जहाज़ मालिकों, RPSL एजेंसियों और भारतीय मिशनों के साथ मिलकर, हालात पर नज़र रख रहा है।
डीजी शिपिंग कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे चालू रहता है और इसके चालू होने के बाद से इसने 5,015 कॉल और 10,425 ईमेल हैंडल किए हैं। अकेले पिछले 24 घंटों में, इसे 31 कॉल और 129 ईमेल मिले।
सरकार के मुताबिक, डायरेक्टरेट ने अब तक 1,320 से ज़्यादा भारतीय नाविकों को सुरक्षित वापस लाने में भी मदद की है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 190 नाविक शामिल हैं, जिन्हें खाड़ी के एयरपोर्ट और अलग-अलग इलाकों से वापस लाया गया है।
पूरे भारत में पोर्ट ऑपरेशन नॉर्मल बने हुए हैं, और किसी तरह की भीड़भाड़ की कोई खबर नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के स्टेट मैरीटाइम बोर्ड ने ठीक से काम करने की पुष्टि की है।
मंत्रालय ने आगे कहा कि वह नाविकों की भलाई और समुद्री ऑपरेशन जारी रखने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशन और दूसरे समुद्री स्टेकहोल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है।
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