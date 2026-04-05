फारस की खाड़ी में फंसे है भारत के 17 जहाज, पिछले 24 घंटों में अब तक किसी की कोई खबर नहीं!

Indian Ships Update: फारस की खाड़ी में भारत के जहाजों और नौसैनिक की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को जानकारी दी कि 17 भारतीय झंडे वाले जहाज अभी भी पश्चिमी फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। इन जहाजों पर करीब 460 भारतीय नाविक काम कर रहे हैं, जिनकी सुरक्षा और स्थिति को लेकर चिंता बढ़ गई है।